Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 22°
açık
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV POLİTİKA LOJİSTİK OTOVİTRİN SAĞLIK TEKNOLOJİ TURİZM
BİST
99616
ALTIN
383.327
DOLAR
6.9907
STERLİN
8.5907
EURO
7.5856

Edremit’te 13 Mayıs’tan itibaren sokağa maskesiz çıkmak yasak

EDREMİT’TE 13 MAYIS’TAN İTİBAREN SOKAĞA MASKESİZ ÇIKMAK YASAK

Edremit’te 13 Mayıs’tan itibaren sokağa maskesiz çıkmak yasak

EDREMİT’TE 13 MAYIS’TAN İTİBAREN SOKAĞA MASKESİZ ÇIKMAK YASAK

12 Mayıs 2020 Salı 15:12
4 Okunma
Edremit’te 13 Mayıs’tan itibaren sokağa maskesiz çıkmak yasak

Balıkesir’in Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararıyla 13 Mayıs tarihi itibariyle Edremit’te sokağa çıkarken maske takılması zorunlu hale getirildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirler, normalleşme sürecinde de titizlikle uygulanmaya devam ediyor.

Bu kapsamda İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun 12.05.2020 tarihli kararıyla Edremit ilçemizde herkesin sokağa çıkarken maske takması zorunlu hale getirildi. Alınan karar gereği; Edremit’te tüm alanlarda (meydan, cadde, sokak, tüm açık ve kapalı alanlarda) maske takılması zorunlu hale getirildi. Uygulamanın 13 Mayıs Çarşamba günü itibariyle başlayacağı belirtildi.

Koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede devletin ilk andan itibaren gerekli tüm önlemleri aldığını ve titizlikle uyguladığını vurgulayan Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı; “Ülkemiz, koronavirüs salgının önlenmesi konusunda başarılı bir mücadele yürütmüştür. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, tedbirlerin hızla hayata geçirilmesi, güçlü sağlık altyapısı ve milletimizin güçlü dayanışmasıyla ülkemiz salgından diğer ülkelere göre daha az etkilenerek başarılı bir şekilde mücadelesine devam etmektedir. Özellikle ülkemizin içinde bulunduğu normalleşme sürecinde de alınan tedbirlere ve kurallara riayet etmek son derece önemlidir” dedi.

Edremit İlçemizde Koronavirüs ile mücadele konusunda sıkı tedbirlerin uygulamaya konulduğunu belirten Kaymakam Sırmalı; “Salgınının yayılmasını engellemek, vatandaşlarımızın sağlığını korumak ve kişiler arasında virüsün bulaşma ihtimalini ortadan kaldırmak amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulumuzun kararıyla 13.05.2020 tarihi itibariyle Edremit ilçemizde herkesin sokağa çıkarken maske takması zorunlu hale getirilmiştir. Alınan karar gereği; İlçemizde tüm alanlarda; meydan, cadde, sokak, tüm açık ve kapalı alanlarda maske takılmadan dolaşılması 13.05.2020 tarihinden itibaren yasaklanmıştır.

Özellikle vatandaşlarımızdan evlerinden çıktıkları andan itibaren maske takmalarını, kişiler arasında sosyal mesafeyi koruyacak şekilde hareket etmelerini ve alınan tedbir ve kararlara riayet etmelerini önemle rica ediyorum. Alınan kararlara uymayanlara, ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası uygulanacaktır ” dedi.

Tüm Edremitli vatandaşların desteğini beklediğini belirten Kaymakam Sırmalı; “Bu zor günleri de birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde aşacağız” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kargoyla gönderilen 55 kilo tütün ele geçirildi
Kargoyla gönderilen 55 kilo tütün ele geçirildi
Erdek 3 günlük sokağa çıkma yasağına uydu
Erdek 3 günlük sokağa çıkma yasağına uydu
Balıkesir’de polis 2 bin 166 aracı denetledi
Balıkesir’de polis 2 bin 166 aracı denetledi
Sındırgı’da bir eve yıldırım düştü
Sındırgı’da bir eve yıldırım düştü
Balıkesir’de polis son 1 ayda 90 silah yakaladı
Balıkesir’de polis son 1 ayda 90 silah yakaladı
Balıkesir’in ulaşım projeleri görüşüldü
Balıkesir’in ulaşım projeleri görüşüldü
Kur’an Kursu’ndan vefa grubuna erzak paketi desteği
Kur’an Kursu’ndan vefa grubuna erzak paketi desteği
BANÜ 4 proje ile Teknofest’e hazırlanıyor
BANÜ 4 proje ile Teknofest’e hazırlanıyor
Edremit Belediyesi’nden tarıma ciddi yatırım
Edremit Belediyesi’nden tarıma ciddi yatırım
Ayvalık’ta MHP Covid-19 salgınına karşı savaş açtı
Ayvalık’ta MHP Covid-19 salgınına karşı savaş açtı
Erdek halkı kurallara uydu
Erdek halkı kurallara uydu
Balıkesir’de grafiti ile ’evde kal’ mesajı
Balıkesir’de grafiti ile ’evde kal’ mesajı
Ayvalık’ta sahur davulcuları destek bekliyor
Ayvalık’ta sahur davulcuları destek bekliyor
Erdek’te sokağa çıkan 13 kişiye para cezası
Erdek’te sokağa çıkan 13 kişiye para cezası
35 traktörle imece usulü dezenfekte
35 traktörle imece usulü dezenfekte
Cunda’nın sembollerinden kediler ve sokak hayvanları unutulmadı
Cunda’nın sembollerinden kediler ve sokak hayvanları unutulmadı
Sokağa çıkma yasağına uymayan 91 kişiye para cezası
Sokağa çıkma yasağına uymayan 91 kişiye para cezası
Karesililer balkonlarında İstiklal Marşı okudu
Karesililer balkonlarında İstiklal Marşı okudu
Polisler 23 Nisan coşkusunu sokak sokak yaşattı
Polisler 23 Nisan coşkusunu sokak sokak yaşattı
Sındırgı’da 23 Nisan çocuklarına pastalı sürpriz
Sındırgı’da 23 Nisan çocuklarına pastalı sürpriz

banner371

banner363

banner372

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim