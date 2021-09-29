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Edremitliler Derneği’nde Gülay Ocaktan dönemi

Edremitliler Dayanışma ve Kültür Derneği’nde başkanlığa Gülay Ocaktan seçildi.

BALIKESİR 29.09.2021, 15:53
Edremitliler Derneği’nde Gülay Ocaktan dönemi

Edremitliler Dayanışma ve Kültür Derneği’nde başkanlığa Gülay Ocaktan seçildi.

Park içi Tepe Gazinosu’nda çekişmeli geçen genel kurulun divan başkanlığını ise Mehmet Semerci yaptı.

Son dakika adaylığını açıklayan İlçe Seçim Kurulu Müdürü Fatma Dilara Kaya ile yarışan Gülay Ocaktan 41 üyeden 30’zunun oyu ile başkanlığa seçildi.

Mevcut Semra Arviş aday olmadığı genel kurulda kurucu başkan Volkan Tuncel’e ise katkılarından dolayı plaket verildi.

Ocaktan başkanlığındaki yönetim kurulu, aşağıdaki isimlerden oluştu: “Ali Zambak, Nuray Özyurt, Şenay Demiryontan, Erdal Alptekin. Denetleme Kurulu ise; Ali Tuncay, Turgut Salman ve Seval Gül”

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