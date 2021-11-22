Edremitliler Dayanışma ve Kültür Derneği’nden engelli öğrenciye destek

Balıkesir’in Edremitliler Dayanışma ve Kültür Derneği, ihtiyaç sahibi öğrenciye tekerlekli sandalye yardımında bulundu.

Dernek Başkanı Gülay Ocak’tan, “Ziyaretlerimiz çerçevesinde Hamiyyet Ferudun Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda eğitim gören bir öğrencimizin tekerlekli sandalye ihtiyacı olduğunu öğrendik. Arkadaşlarımız böyle bir talebi duyunca seferber oldular. Bu yapılan yardımlar bizi çok duygulandırıyor. Bizler dernek yöneticileri olarak yapılan yardımların yerine ulaşması konusunda elimizden geleni yapıyoruz” dedi

Tekerlekli sandalye okula gidilerek ihtiyaç sahibi öğrenciye teslim edilmek üzere okul müdürü Altan Demirel’e teslim edildi.

Dernek başkanı Gülay Ocaktan, başkan yardımcısı Ali Zambak, yönetim kurulu üyeleri Şenay Demiryontan, Nevin Sayman ve Gülesi Zor ile birlikte tekerli sandalye tesliminin yanında öğretmenler günü de unutulmadı. Dernek yetkileri okula pasta götürerek fedakar öğretmenlerimizin günleri de kutlamayı ihmal etmediler.