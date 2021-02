Edremitli Roman’lardan Tayfun Canlı’ya teşekkür

Balıkesir’in Edremitli Romanlar Derneği (EDROM), desteklerinden dolayı Edremit Belediyesi Özel Kalem Müdürü ve Basın Sözcüsü Tayfun Canlı’ya teşekkür etti.

Edremitli Romanlar Derneği (EDROM) Başkanı Murat Pekçetin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada: “Şehir dışında tedavi gören hasta bir kardeşimizin yol ve tedavi gereksinimlerini karşılayan Edremit Belediyesi Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı’ya çok teşekkür ederiz. Kendisiyle her zaman rahat iletişim kurmaktan ve bizim birçok konumuzla yakından ilgilenmesinden oldukça memnun olduğumuzu dile getirmek istedik” dedi.

Pekçetin’in sosyal medyada yaptığı bu paylaşım, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ve beğeni gördü. Vatandaşlar Pekçetin’in paylaşımı üzerinden yorum yaparak Canlı’ya teşekkür ettiler.

Edremit Belediyesi Özel Kalem Müdürü ve Basın Sözcüsü Tayfun Canlı da konuyla ilgili açıklama yaptı. Canlı açıklamasında: “Başkanımızın talimatlarıyla küçük, çevik, etkili belediyecilik anlayışıyla Edremit’in kültürel zenginliğine renk katan kardeşlerimizin her zaman yanındayız. Sizlerden gelecek fikir, öneri ve taleplere açık olduğumuz gibi çözümü noktasında da birlikte hareket etmek en büyük kazanımımız olacak. Roman kardeşlerimizle birlik ve beraberliğimiz her zaman her şartta devam edecek. Öte yandan ilçemizdeki birçok Roman dernekleriyle ayırt etmeksizin eşit mesafede çalışmalarımızı sürdürmekteyiz ”dedi.