Edremit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü törenler ile kutlandı

Kuva-yi Milliye hareketinin başladığı yerlerden biri olan Balıkesir’in Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü düzenlenen törenler ile kutlandı.

Kutlama programı, sabah saat 10:00 itibariyle Cumhuriyet Meydanında kaymakamlık, garnizon komutanlığı ve belediye başkanlığı tarafından Atatürk Heykeline çelenklerin sunulmasıyla başladı.

Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey ve İsmail Ok, 19. Motorlu Piyade Tugayı Komutanı Tuğgeneral Mehmet Kurugül, Belediye Başkanı Hasan Selman Aslan ve diğer protokol mensupları, askeri erkan, muharip gaziler, sivil toplum kuruluşları, dernek ve oda başkanları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaşın katıldığı kutlamalarda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan yaptı. Daha sonra halk oyunları gösterileri yapıldı.

Kutlamaların ikici bölümü ise Menderes Bulvarında gerçekleştirildi. Menderes Bulvarında askeri bando eşliğinde resmi geçit töreni yapıldı. Resmi geçit törenine askerler, öğrenciler, sivil toplum kuruluşları, dernekler, meslek odaları ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Edremit Belediyesi ekipleri ve araçları katıldı. Ayrıca Jandarma ve Polis ekipleri de resmi geçit törenine araçlarıyla katıldılar. Vatandaşlar törenlere büyük ilgi gösterdi.