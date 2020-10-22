Edremit’e E-Sınav Merkezi kazandırıldı
BALIKESİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN DESTEKLERİ VE EDREMİT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN GİRİŞİMLERİYLE EDREMİT’E VE YAKIN İLÇELERE HİZMET VERMEK AMACIYLA EDREMİT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ E-SINAV MERKEZİ AÇILDI.
Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleri ve Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün girişimleriyle Edremit’e ve yakın ilçelere hizmet vermek amacıyla Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü E-Sınav Merkezi açıldı.
Edremit ve körfez ilçelerden Milli Eğitim Bakanlığı merkezi sınavlarına girmek isteyen adaylar artık Balıkesir il merkezine gitmek zorunda kalmayacak. Remzi Molvalıoğlu Ortaokulu binasında hizmete açılan e-sınav merkezinde 20 aday aynı anda sınava girebilecek. E-sınav uygulama ve izleme sorumlusu olarak sınavlarda görev yapacak olan 40 öğretmenin hizmet içi eğitimleri tamamlandı. 26 Ekim Pazartesi itibariyle hizmete açılacak olan merkezde Motorlu Taşıtlar Sınavları gerçekleştirilmeye başlanacak. Sınavlar hafta içi her gün ikişer oturum, hafta sonu ise altışar oturum olacak şekilde planlandı.
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|4
|12
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|5
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