Edremit’de Kaan’ın Konağı’nda edebiyat söyleşi günleri başladı.

Burhaniye Öykü Atölyesi’nin konuğu olan yazar Hasan Yeşilgöz, Edremit Bostancı mahallesindeki Kaan’ın Konağında okurları ile buluştu. Pandemi sebebiyle iki yıldır yapılamayan edebiyat söyleşi programına katılan Yeşilgöz, kitaplarını tanıttı.

Burhaniye de oturan 84 yaşındaki Hasan Yeşilgöz, ilk hikaye kitabı ‘Munzur Şahit Olsun’dan iki yıl aradan sonra da ‘Annemin Gözyaşları’ adlı kitabını yayınlattı. Katılımcıların kitap içeriği ve yazma süreci hakkında sorularını yanıtlayan yazar esprili ve hoş sohbetiyle katılımcılara güzel anlar yaşattı. Söyleşi programında üretmenin yaşı olmadığını anlatan Hasan Yeşilgöz, “İnsanlar her yaşta bir şeyler yapabilirler. Bu güne kadar iki kitabımı yayınladım. Ömrüm yettiğince yazmaya devam edeceğim” dedi. Edebiyat söyleşi günlerinin devam edeceğini anlatan Kaan’ın Konağı sahibi Zeynep Ergin, yazar Hasan Yeşilgöz ve katılımcılara teşekkür etti.