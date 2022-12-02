Edremit Ticaret Odası’ndan ziyaret

Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin ve Meclis Başkanı Bayram Kayahan, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Balıkesir’de bir dizi ziyarette bulundu.

Edremit Ticaret Odası yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, Meclis Başkanı Bayram Kayahan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Serkan Aksu Ve Rifat Ertaş, Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih Ergün, Sezgin Sönmez, Tevfik Çelik, Yarkın Pulat, Genel Sekreter Recep Akgün, Basın/Halkla İlişkiler Ve Proje Sorumlusu Tuna Salon, Etolab Laboratuvar ve Coğrafi İşaretler Sorumlusu Zülal Taçar’dan oluşan bir heyet Balıkesir’de Güney Marmara Kalkınma Ajansı ve Küçük ve Orta İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Balıkesir Müdürlüğünü ziyaret ederek bölgeye faydalı olacak projeler hakkında görüşmeler gerçekleştirdiler.