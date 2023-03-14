Edremit Ticaret Odası’ndan Balıkesir Kocaseyit Havalimanı yönetimine ziyaret

Edremit Ticaret Odası’ndan bir heyet, Balıkesir Koca Seyit Havaalanı Müdürü Taner Ödemiş’i ve Balıkesir Koca Seyit Havaalanı Çelebi Hava Servisi Şefi Selçuk Öztürk’ü makamında ziyaret etti.

Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, Yönetim Kurulu Üyesi M. Emre Akdoğan, Yönetim Kurulu Üyesi ve TURSAB Balıkesir Çanakkale Bölge Temsil Kurulu Başkanı Fatih Ergün ile Genel Sekreter Recep Akgün’den oluşan heyet, Balıkesir Koca Seyit Havaalanı-Ankara Esenboğa Havaalanı arasında uçuşların Mart ayında yeniden başlaması üzerine Balıkesir Koca Seyit Havaalanı Müdürü Taner Ödemiş’e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Balıkesir Koca Seyit Havaalanı - Ankara Esenboğa Havaalanı arasında başlayan uçuşların önümüzdeki yaz sezonunda sayılarının artmasının ve 2022-2024 kış sezonunda da devam etmesinin bölge turizminin kalkınmasında etkili olacağına değinilirken, uçuşların ve güzergâhlar arası talebin devamlılığının sağlanabilmesi için duyuru ve tanıtımın öneminden bahsedildi.

Görüşmede ETO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin; Kuzey Ege Ticaret Odaları olan Edremit, Burhaniye, Ayvalık ve Bergama Ticaret Odalarının, Koca Seyit Havaalanı’nda uçuş sayılarının ve güzergâhlarının artması için yapılacak çalışmalarda fikir ve iş birliği içinde hareket ettiklerine değinirken, bu durumun bölge turizminin kalkınmasına katkı sağlayacağı konusunda görüş birliği içinde olduklarını ifade etti.

Görüşmede Balıkesir Koca Seyit Havaalanı Müdürü Taner Ödemiş ise Kuzey Ege Ticaret Odalarının iş birliği içinde uçuşların ve güzergahların arttırılmasına yönelik girişimlerinden dolayı memnuniyetini dile getirdi

Edremit - Ankara ve Edremit -İstanbul uçuşları dışında Balıkesir Koca Seyit Havaalanı’ndan yeni uçuş güzergâhlarının belirlenmesi için Balıkesir Çanakkale Bölge Temsil Kurulu Başkanı Fatih Ergün ileri tarihlerde hava yolu firmalarına ziyaretlerin planlanması ve diyalogların devamı konusunda Kuzey Ege Ticaret Odaları ile iş birliği içinde hareket edeceklerini belirtti.

Balıkesir Koca Seyit Havaalanı Müdürü Taner Ödemiş’in ardından heyet, Çelebi Hava Servisi Şefi Selçuk Öztürk ile de görüştü.

Çelebi Hava Servisi Şefi Selçuk Öztürk CIP Lounge hizmetine yatırım yapmayı düşündüklerini, CIP hizmeti ile havaalanında üst düzey bir hizmet sağlamayı ve başta iş dünyası olmak üzere tüm havalimanı yolcularına Çelebi ayrıcalığının yaşatmayı hedeflediklerini belirtti.

Her iki ziyarette de Balıkesir Koca Seyit Havaalanın bölge turizmine ve ekonomisine katkı sağlamasına yönelik ortak çalışmalar içinde yer alma konusunda fikir birliğine varılarak ziyaretler sonlandırıldı.