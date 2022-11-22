Edremit Ticaret Odası’na, CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın’da ziyaret

Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin ve yönetim kurulu üyelerini CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın ziyaret ederek hayırlı olsun temennilerini iletti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, bir süre önce yeni yönetime seçilen Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin ve ekibini ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. Ahmet Akın’a Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serkan Aksu ev sahibi olarak ağırladı.

Ahmet Akın hayırlı olsun temennilerini iletirken “CHP Balıkesir İl Başkanımız Serkan Sarı, Edremit İlçe Başkanımız Deniz Onur Özcan, il ve ilçe yöneticilerimizle birlikte Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin’i ziyaret ettik. Değerli Başkanım ve ekibine, ilçemizin gelişimi ve büyümesi adına sağlayacakları katkılarından dolayı teşekkür ediyorum ve çalışmalarında başarılar diliyorum.” Dedi.

Edremit Ticaret Odası Başkan Ahmet Çetin ise “Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın’a, CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı’ya, CHP Edremit İlçe Başkanı Deniz Onur Özcan’a, CHP İl Başkan Yardımcısı Kamuran Taşdemirel’e, CHP ilçe yöneticisi Hüseyin Gülbudak’a, odamız İnşaat Müteahhitliği Komite Başkanı Sedat İnan’a, Hüseyin Yörükoğlu’na nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür ederiz.”dedi.