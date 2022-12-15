Edremit Ticaret Odası, Aydın Ticaret Borsası’nı ziyaret etti

Edremit Ticaret Odası’ndan bir heyet Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin başkanlığında Aydın Ticaret Borsası’nı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, Yönetim Kurulu Üyeleri Sezgin Sönmez ve Emre Akdoğan, Genel Sekreter Recep Akgün, Etolab Laboratuvar Sorumlusu ve Coğrafi İşaretler sorumlusu Zülal Taçar’ın katılımlarıyla Aydın Ticaret Borsası ziyaret edildi.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur ve Meclis Başkanı A. Bahri Erdel beraberinde yönetim ve meclis üyeleri konuk heyete ev sahipliği yaptı.

Aydın Ticaret Borsası yönetimi şu ana kadar gerçekleştirdikleri çalışmalardan ve projelerden kazandıkları tecrübe ve birikimi aktardı.

Aydın Ticaret Borsası tarafından gerçekleştirilen, marka - patent - coğrafi işaret danışmanı Huriye Özener moderatörlüğünde “Yerel Ürünlerin Markalaşmasında Coğrafi İşaret Kullanımı” seminerine katılım sağlandı. Seminer akışında coğrafi işaretli ürünlerinin 2009 yılından 2022 yıl sonuna kadar hangi süreçlerden geçtiği ve bugün hangi noktada olduğu istişare edildi. AB tescilinde Türkiye’yi temsil eden coğrafi işaretli ürünler ve AB başvurusu yapılmış olup henüz sonuçlanmamış değerler anlatıldı. Coğrafi işaretin amacı, geliştirilmesi, başvuru süreçleri, denetlemeleri ve coğrafi işaretin ve amblemin doğru kullanılması noktasında önemli bilgiler edinildi. Yerel ürünlere sahip çıkmak ve dünyada Türkiye’nin değerlerini var etmek için en önemli kanallardan biri coğrafi işaret tescillerinin olduğunun altı çizildi. Üretici ve en çok da tüketiciyi bu konuda bilinçlendirmek için yapabilek çalışmalar tartışıldıktan sonra seminer sona erdi.