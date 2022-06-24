Edremit sanayi esnafından hayır yemeği

Edremit Sanayi Sitesi esnafının geleneksel olarak yaptığı hayıra Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş katıldı.

Bu yıl sanayi esnafı tarafından on üçüncüsü düzenlenen hayır yemeği ilgi gördü. Edremit sanayi esnafı tarafından kaynaşma ve bereket amacıyla düzenlenen 13. Geleneksel mevlütlü pilav-ayran hayrına katılan Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş sanayi esnafı ile bir araya gelerek sohbet etti. Esnafın sorunlarını dinleyen Kaymakam Odabaş devlet olarak her zaman esnafın yanında olmaya devam edeceklerini ifade ederek “Hayır yemeğinin gelenekselleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Esnafımıza hayırlı ve bol kazançlı günler diliyorum” dedi.