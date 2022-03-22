Edremit modern hastanesine kavuşuyor

Edremit Devlet Hastanesi’nin yenilenmesi projesinin ruhsat işlemleri belediye tarafından onaylanırken, yakın zamanda 400 yataklı ve 10 katlı yeni hastane binasının temeli atılacak.

Uzun zamandır hizmet veren Edremit Devlet Hastanesi artan nüfusa cevap veremez duruma gelince, ilçeye yeni bir devlet hastanesi yapılması ile ilgili yapılan girişimler sonuç verdi ve hazırlanan projenin ruhsat işlemleri tamamlandı. AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu’nun, Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey ile Ankara’da yaptığı girişimler neticesinde, ilçeye 400 yataklı modern bir devlet hastanesi kazandırılması için onay alındı.

Edremit Körfezi’ne hizmet etmesi hedeflenen hastane projesinin takipçisi olan Mustafa Canbey, yakın zamanda hastanenin temelinin atılacağını ifade etti. Canbey, “Yeni Edremit Devlet Hastanemizin onayını Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca’dan aldık ve projelendirme işlemi tamamlandı. Belediyenin de ruhsat işlemlerini tamamladığı hastanemizin temeli kısa zamanda atılacak ve binamız hızla inşa edilecek. Hastanemiz, modern bir binada tüm körfez ilçelerine hizmet sağlayacaktır. Şimdiden Edremit Körfezimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

AK Parti İlçe Başkanı Ekrem Umutlu ise “Yeni hastane binamız Entur Kavşağı’nın mevcut hastane binası cephesinde 92 dönüm arazide, 3 katı zeminde olmak üzere toplam 10 katlı, 400 yataklı olarak projelendirildi. Binanın ruhsat işlemleri tamamlandı. 70 yataklı yoğun bakım ünitesi, koroner yoğun bakım ünitesi, yeni doğan yoğun bakım, 25 ünitlik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi gibi hizmet özellikleri bulunan yeni hastanemiz, gerektiğinde sıkıştırılmış biçimde 550 yataklı olarak hizmet verebilecektir. Projenin hayata geçirilmesinde önemli katkısı olan Milletvekilimiz Dr. Mustafa Canbey’e teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.