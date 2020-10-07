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Edremit mesleki eğitimde 2 bin 295 öğrenci yüz yüze eğitime başladı

BALIKESİR’İN EDREMİT İLÇESİNDE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ YAKUP ÖZBEK, OKULLARDAKİ YÜZ YÜZE EĞİTİM ÇALIŞMALARINI YAKINDAN TAKİP EDİYOR.

BALIKESİR 07.10.2020, 11:07
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Edremit mesleki eğitimde 2 bin 295 öğrenci yüz yüze eğitime başladı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek, okullardaki yüz yüze eğitim çalışmalarını yakından takip ediyor.

Anasınıfı ve ilkokul 1.sınıf öğrencilerinin yüz yüze eğitime alınmasının ardından yapılan değerlendirmeler sonucunda Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı anadolu meslek ve anadolu teknik programı öğrencilerinin işletmelerde mesleki eğitim/staj başlatılmıştı.

Mesleki Eğitimde tüm sınıf seviyeleri için başlayacak olan yüz yüze eğitimde, öğrenciler gruplara ayrılarak her ders saati 30, teneffüsler 10 ve öğle arası 45 dakika olarak uygulanmaya başlandı.

Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek, yüz yüze eğitime alınan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle ilgili verileri paylaştı. Verilere göre Edremit’te anasınıfı ve ilkokul 1.sınıf öğrencilerinden sonra 2 bin 295 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci yüz yüze eğitime alındı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek, Edremit’te 5 Ekim itibariyle yüz yüze eğitime başlayan Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerini ziyaret etti. Edremit Fernur Sözen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Edremit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Saniye Hüseyin Balya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Mesleki Eğitim Merkezini ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü okullardaki mesleki ve teknik alan/dal eğitim öğretim faaliyetlerini yerinde inceledi.

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