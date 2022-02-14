Son Dakika
YÖK Başkanı Özvar: “25-34 yaş grubunda doktora mezunu oranımız 10 binde 6, Almanya’da aynı yaş grubunda bu oran binde 3”
MSB: "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz."
YÖK Başkanı Özvar: “Barajların kaldırılması, puansız, sınavsız bir şekilde üniversitelere öğrencilerin girmesi demek değil”
Edremit Körfezinde bir günde iki mevsim yaşanıyor
Edremit Körfezi yöresinde bir günde iki mevsim yaşanıyor. Burhaniye ve Edremit sahilinde güneşin tadını çıkaran vatandaşlar, Kazdağlarında da kar keyfi yaşadı.
BALIKESİR 14.02.2022, 11:58
Edremit Körfezi yöresinde bir günde iki mevsim yaşanıyor. Burhaniye ve Edremit sahilinde güneşin tadını çıkaran vatandaşlar, Kazdağlarında da kar keyfi yaşadı.
Burhaniye ve Edremit sahilinde yaşanan ılık hava nedeni ile badem ağaçları çiçek açmaya başlarken, güneşli havada sahiller doldu. Bu arada Kazdağlarına giden vatandaşlarda kar keyfi yaşadı. Edremit Körfezinde yaşamaktan mutlu olduğunu anlatan emekli Elektrik Teknisyeni Ramazan Şevik, bir günde iki mevsimi birlikte yaşadıklarını söyledi. Ramazan Şevik, “Güzel havayı görünce Ören sahiline geldik. Burada güneşlendikten sonra da Kazdağlarına çıktık. Hanlar mevkiinde çocuklar kar topu oynadı. Bizde piknik yaptık. Körfezimiz çok güzel. Aynı gün içinde iki mevsimi yaşıyoruz” dedi.