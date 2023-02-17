Edremit Kaymakamı Şehit Hamdi Bey anıldı

Kurtuluş Savaşı kahramanı Edremit Kaymakamı Köprülülü Şehit Hamdi Bey, adının verildiği kent meydanında anıldı.

Edremit Kaymakamı Köprülülü Şehit Hamdi Bey şehit edilişinin 103. yılında anıldı. Edremit Şehit Hamdi Bey Meydanı’nda gerçekleşen törene Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, 19. Komando Tugayı Komutan Vekili P. Alb. İsmail İbiş, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Edremit Cumhuriyet Başsavcısı Medet Akcan, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 11 ilde yıkıma neden olan depremde hayatını kaybedenler anıldı. Ardından Atatürk abidesine çelenkler sunuldu. Yılmaz Akpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Cavit Kırcı günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptıktan sonra tören sona erdi.