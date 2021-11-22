Edremit Kaymakamı Odabaş’tan korona uyarısı

Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Balıkesir genelinde vaka sayılarının artışına dikkat çekerek korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirlerin ilçemizde de eksiksiz uygulanması gerektiğinin önemini belirtti.

Odabaş, “Salgın ne yazık ki devam ediyor. Salgının üstesinden maske mesafe temizlik kurallarına uymadan ve aşılarımızı olmadan gelmemiz mümkün değil. Lütfen eksik aşılarımızı olalım maske mesafe ve temizlik kurallarına riayet edelim”dedi