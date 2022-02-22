Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş Başkanlığında BİGEP toplantıları yapıldı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Başarıyı İzleme ve Geliştirme (BİGEP) çalışmalarını incelemek, yaşanan aksaklıkları çözmek ve mevcut başarı çıtasını daha da yükseltmek maksadıyla Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş’ın başkanlığında İlçe Millî Eğitim Müdürü Yakup Özbek’in koordinasyonuyla toplantılar düzenlendi.

Edremit ilçesinde bulunan resmi/özel ortaokul ve lise okul müdürlerinin katıldığı toplantılarda okulları İzleme ve Değerlendirme Sınavları sonucunda ortaya çıkan mevcut akademik başarılarını, bu başarıya etki eden faktörleri ve başarıyı arttırabilecek tedbirleri Ahmet Odabaş ve Yakup Özbek’e hazırladıkları sunumlarla anlattılar.

Sunumları büyük bir dikkatle izleyen Kaymakam Ahmet Odabaş ve Millî Eğitim Müdürü Yakup Özbek, mevcut sorunların aşılabilmesi için alınacak tedbirlere ilişkin bilgiler paylaştılar.

Yakup Özbek, “Değerli okul müdürlerimiz, sizler ülkemizin gelişmesi noktasında çok zorlu fakat bir o kadar da kutsî bir vazifeyi icra etmektesiniz. Yaşanılan zorlukların, iki yıla yakın süren pandemi koşullarının öğrencilerimizin motivasyonları üzerindeki menfi tesirlerinin, ilçemizde var olan sosyo-ekonomik koşulların eğitime etkilerinin farkındayız. Şunu unutmamalıyız ki ülkemizin arzu ettiğimiz muasır medeniyetler seviyesine ulaşabilmesinin yolu başarılı bir eğitimden geçer. Hiçbir bahanenin arkasına sığınmadan çok çalışmalıyız. Var olan sorunlar aşılamayacak sorunlar değildir. Velilerimizle iletişime geçerek, devletimizin kurumlarıyla İlçe Millî Eğitim Müdürlüğümüz vasıtasıyla koordinasyon içerisinde sorunları paylaşarak her türlü sıkıntıyı aşabiliriz. Yavrularımızın motivasyonunu günümüz gençlerinin düşüncelerini hissederek, şefkatle yaklaşarak çözebiliriz. Hz. Ali (R.A.) “Çocuklarınızı kendi zamanınıza göre değil, onların yaşayacağı çağa göre yetiştirin” der. Evlatlarımızı bu düstur üzere yetiştirmek aziz milletimize borcumuzdur. Sizler Balıkesir’imizin en kıymetli ilçelerinden birinde vazife yapan seçkin insanlarsınız. Sizlere inancım, güvenim tamdır. Allah’ın izniyle, Sayın Valimiz Hasan Şıldak’ın bizlere tebliğ ettiği hedeflere hep birlikte ulaşacağız.” dedi.

Kaymakam Ahmet Odabaş, toplantılarda sunum yapan okul müdürlerine hazırlıkları için teşekkür ederek okulların tamamını ziyaret edeceğini ifade etti. “Öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize selamlarımı iletin, inşallah hep birlikte çalışarak İzleme ve Değerlendirme Sınavlarında ilçemizin başarısını yukarılara taşıyacağız.” diyen Sayın Ahmet Odabaş, müdürlerin sunumlarında dikkat çeken noktaları not alarak çözümüne ilişkin görüşlerini ifade etti.