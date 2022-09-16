Edremit İstanbul’da ilgi odağı oldu

İstanbul Yenikapı etkinlik alanında 14-18 Eylül tarihleri arasında düzenlenen “Balıkesir Tanıtım Günleri”nde Edremit standına ilgi büyük oldu.

Balıkesir’in 21 ilçesinin tamamının katıldığı tanıtım günlerinde, Edremit standına yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisinin yanı sıra Edremit’in yöresel lezzetleri ve atmosferi İstanbul’da yaşayan Balıkesirlileri de memleketlerine götürdü. Gastronomi ve tarihin ön planda tutulduğu, marka değeri taşıyan birçok ürünün tanıtıldığı Edremit standı ve yöresel çadır takdir kazandı. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ve Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Canlı da standa gelen misafirlere Edremit’in Sabahattin Ali’si, Mustafa Seyit Sutüven, Tahir Harimi Balcıoğlu kitabıyla birlikte zeytin fidesi dağıttı.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, CHP İl Başkanı Serkan Sarı, AK Parti Milletvekilleri Mustafa Canbey, Pakize Mutlu Aydemir, Belgin Uygur ve ilçe belediye başkanları da standı ziyaret etti.