Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Necatibey Eğitim Fakültesi Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanan 2023 Eğitim Vizyon Belgesi, Balıkesir Valiliği himayelerinde başlatılan Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi ve Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2019-2023 Stratejik Planında yer alan hedefler doğrultusunda Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi ile Edremit İlçe Milli Müdürlüğü arasında 2 yıl süreyle işbirliği protokolü imzalandı.

Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak, öğrencileri uygulamalı etkinlikler ve kariyer danışmanlığı programlarıyla daha sağlıklı hedeflere yönlendirmek, eğitimde çağın değişen ve gelişen teknolojisine ayak uydurmak, eğitimde yeni yaklaşımları yakalamak amacıyla imzalanan protokol çerçevesinde tarafların mutabık kaldığı konularda karşılıklı işbirliği yapılması uygun görüldü.

Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, protokol çerçevesinde ilk olarak öğretmenlere yönelik yapılacak mesleki gelişim çalışmaları için kolları sıvadı. Yapılacak anketlerle en çok ihtiyaç arz eden konular belirlenecek ve bu konularda Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi öğretim görevlileri tarafından çevrimiçi veya yüz yüze hizmet içi eğitimler düzenlenecek.