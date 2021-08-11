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Edremit hükümet konağı hızla yükseliyor

Balıkesir’in Edremit ilçesinde eğitim, sağlık, güvenlik ve kamu hizmetleri başta olmak üzere ilçede ihtiyaç duyulan önemli kamu yatırımları bir bir hayata geçiriliyor.

BALIKESİR 11.08.2021, 16:10
Edremit hükümet konağı hızla yükseliyor

Balıkesir’in Edremit ilçesinde eğitim, sağlık, güvenlik ve kamu hizmetleri başta olmak üzere ilçede ihtiyaç duyulan önemli kamu yatırımları bir bir hayata geçiriliyor.

Özellikle kamu hizmetlerin tek noktadan sunulması, vatandaşların hizmete kolay erişiminin ve ulaşımının sağlanabilmesi amacıyla hayata geçirilen yeni hükümet konağı inşaatı hızla yükseliyor.

Yeni kaymakamlık projesi ile ilgili bilgiler aktaran Kaymakam Ünsal; “İlçemizde resmi kurumların hizmetlerinin tek adresten yürütülmesi amacıyla Edremit’te yeni hükümet konağı proje çalışmaları yürütülmektedir. Bizler de Edremit’e değer katacağına inandığımız bu önemli yatırımı Edremit’e kazandırmak için yakından takip etmekteyiz. İsteğimiz ve gayretimiz Edremit’e yakışır, önemli kamu yatırımlarının hayata geçirilmesi ve vatandaşımıza en iyi hizmetin verildiği mekânlar haline gelmesini arzu ediyoruz” dedi.
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