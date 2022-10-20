Edremit Belediyesi’nin 2023 bütçesi 1 milyar 100 milyon

Edremit Belediye Meclisi’nin Başkan Selman Hasan Arslan başkanlığında yapılan Ekim ayı olağan toplantısının ikinci oturumunda 2023 yılı mali bütçesi görüşülerek kabul edildi.

Bütçe gündemiyle toplanan ikinci oturumda, bütçe görüşmelerinde Edremit Belediyesi’nin müdürlüklerinin gelir-gider bütçeleri ayrı ayrı okunarak meclis tarafından görüşüldü. Açık oylama ile yapılan müdürlüklerin bütçeleri oy çokluğu ile kabul edildi. CHP ve İYİ Parti Grubu tüm müdürlüklerin bütçesine kabul oyu verirken AKP ve MHP Grubu ret oyu verdi. Yapılan görüşmelerin sonunda Edremit Belediyesi’nin 2023 yılı gelir-gider bütçesi 1 milyar 101 milyon 680 bin 394 lira 52 kuruş olarak kabul edildi.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, yeni bütçenin hayırlı olmasını dileyerek “Edremit’imize hizmete devam edeceğiz. Yatırımlara daha çok ağırlık vereceğiz. Yeni projeleri hayata geçireceğiz” dedi.