Edremit Belediyesi’nden yağışlara karşı önlem

Balıkesir’in Edremit Belediyesi, ilçede etkili olan yağışlara karşı sahada çalışmalara devam ediyor.

Edremit Belediyesi’ne bağlı ekipler şiddetli yağışlar dolayısıyla mazgal ve ızgaraların tıkanmaması için kent genelinde kontrollerine devam ediyor. Tespit edilen noktalarda temizlik yapılırken olabilecek sorunlara karşı önlemler de alınıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarını dikkate alarak çalıştıklarını belirten belediye yetkilileri, görevli ekiplerin yaşanabilecek olumsuzluklara karşı 7/24 göreve hazır beklediğini ifade etti.