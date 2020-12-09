banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
Kiralar ertelendi, sağlıkçılara ücretsiz ulaşım süresi uzatıldı
Kiralar ertelendi, sağlıkçılara ücretsiz ulaşım süresi uzatıldı
Hafta sonu tekel bayileri kapatılacak mı?
Hafta sonu tekel bayileri kapatılacak mı?
Maskeyle nefes almakta güçlük çekiyorsanız
Maskeyle nefes almakta güçlük çekiyorsanız

Edremit Belediyesi’nden sağlık çalışanlarına destek

Balıkesir’in Edremit Belediyesi ve Edremit İlçe Sağlık Müdürlüğü arasında pandemi sürecinde yüksek risk grubu içerisinde yer alan sağlık personellerinin konaklama ihtiyacının Edremit Belediyesi tarafından karşılanmasını içeren bir protokol imzalandı.

BALIKESİR 09.12.2020, 17:40
2
Edremit Belediyesi’nden sağlık çalışanlarına destek

Balıkesir’in Edremit Belediyesi ve Edremit İlçe Sağlık Müdürlüğü arasında pandemi sürecinde yüksek risk grubu içerisinde yer alan sağlık personellerinin konaklama ihtiyacının Edremit Belediyesi tarafından karşılanmasını içeren bir protokol imzalandı.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ve Edremit İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Onur Koçak’ın İmzaladığı iş birliği protokolüne göre sağlık personelleri, ED-BEL A.Ş’ye bağlı Afrodit Termal Otel’de ücretsiz konaklayabilecekler. Pandeminin ilk dalgasında da aynı desteği sağlayan Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, “Bizler için canı pahasına salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarımızın yanındayız. Evlerinde aileleriyle temas etmek istemeyen sağlık çalışanlarımıza alternatif sağlıyoruz. Onların moral ve motivasyonu için otellerimizin konaklama imkanlarını seferber ediyoruz. Süreç boyunca sağlık çalışanlarımıza destek olmaya devam edeceğiz” dedi.
banner427
Yorumlar (0)
banner422
14°
açık