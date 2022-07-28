Edremit Belediyesi’nden öğrencilere ücretsiz tercih danışmanlığı

Balıkesir’in Edremit Belediyesi üniversite tercihi yapacak öğrenciler için tercih danışmanlığı hizmeti başlattı. Atatürk Gençlik Merkezi’nde başlayan tercih danışmanlığı ile öğrenciler ve aileleri doğru tercih konusunda uzmanlar tarafından detaylı olarak bilgilendiriliyor.

Edremit Belediyesi üniversite adaylarını tercih dönemlerinde de yalnız bırakmıyor. Edremit Belediyesi ve özel bir üniversite işbirliğinde sunulan ücretsiz tercih danışmanlık hizmeti ile öğrencilerin ilgi alanlarını ve yeteneklerini keşfetme, kendileri için doğru mesleği ve üniversiteyi belirleme konularında yaşanan kafa karışıklığını gideriliyor. Danışmanlık hizmeti aileleri de öğrencileri de memnun ediyor.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, “Her zaman olduğu gibi YKS tercihlerini yaparken de gençlerimizin yanındayız. Belediyemiz ve özel bir üniversitemizin işbirliğinde üniversite adayı gençlerimiz için bu yıl da ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti veriyoruz. Aklınıza takılan tüm soruları İstanbul Aydın Üniversitesi uzman kadrosu sizin için yanıtlayacak, gelecekle ilgili hayallerinizi birlikte şekillendireceğiz” dedi.

İstanbul Aydın Üniversitesi Psikolojik Danışmanı Merve Yener, tercihlerin öğrencilerin ileride yapacakları meslekleri belirlemeleri anlamında çok önemli olduğunu kaydetti, “Edremitli, Körfezli ve diğer tüm öğrencilerimize bu hizmeti ücretsiz bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Çocukların, gençlerin önümüzde ki mesleklerini yapmalarında çok önemli bir rol oynuyor. 30-40 yıl bu meslekleri yapacakları içinde tercih danışmanlığının uzman kadrosu ile yapılması çok önemli. O yüzden doğru bir tercih yapmaları için herkesi buraya bekliyoruz” dedi.

Öğrenciler 05 Ağustos tarihine kadar Atatürk gençlik Merkezi’nde tercih danışmanlığından ücretsiz olarak yararlanabilecek.