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Edremit Belediyesi’nden muhtarlara destek

BALIKESİR’İN EDREMİT BELEDİYESİ AĞUSTOS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINDA İLÇE SINIRLARINDA GÖREV MUHTARLIKLARIN HİZMET BİNALARININ ELEKTRİK, SU, İNTERNET VE TELEFON GİBİ ZORUNLU FATURA BEDELLERİNİN BELEDİYE BÜTÇESİNDEN KARŞILANMASINA KARAR VERİLDİ.

BALIKESİR 05.08.2020, 15:31
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Edremit Belediyesi’nden muhtarlara destek

Balıkesir’in Edremit Belediyesi Ağustos ayı olağan meclis toplantısında ilçe sınırlarında görev muhtarlıkların hizmet binalarının elektrik, su, internet ve telefon gibi zorunlu fatura bedellerinin belediye bütçesinden karşılanmasına karar verildi. Muhtarlıkların faturalarının ödenmesine karşı çıkan AK Parti ve MHP’li üyeler ise meclis toplantısını terk etti.

Edremit Belediyesi Ağustos ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan başkanlığında yapıldı. Vefat eden CHP’li meclis üyesi Hasan Peker’in yerine yedek 1. Sıra meclis üyesi Ertal Küçükaslan göreve başladı. Belediye meclisinde Spor İşleri Müdürlüğü kurulmasına karar verildi.

Gündemin 6. Maddesinde havalesi yapılan Edremit sınırlarında görev yapan muhtarlıkların hizmet binalarının elektrik, su, internet telefon aboneliği gibi zorunlu fatura bedellerinin 2024 yılı Mahalli İdareler seçimlerine kadar Edremit Belediye bütçesinden karşılanması talepleri ile ilgili hazırlanan Plan ve Bütçe ve Hukuk Komisyonu Raporu görüşülmesi sırasında AK Parti Meclis Grup Sözcüsü Murat Tuna söz alarak uygulamanın yasaya uygun olmadığı gerekçesi ile karşı olduklarını ifade etti.

Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, “Muhtarlarımız da vatandaşlarımıza hizmet noktasında önemli görevler üstleniyorlar. Vatandaşlarımıza daha iyi hizmet edebilmek için muhtarlıklarımızın zorunlu abonelik giderlerini karşılamak istiyoruz. Burada bir ayni yardım veya başka herhangi bir yardım ya da ödeme gibi bir durum söz konusu değil. Muhtarlıklarda birer hizmet noktası. Buradaki zorunlu giderlerin aboneliğini belediyemize adına alarak karşılayacağız” dedi. Başkan Arslan, uygulamanın yasaya uygun olduğunu ve her türlü sorumluluğu da üstlendiklerini belirterek muhtarlıkların elektrik, su, internet telefon aboneliği gibi zorunlu giderlerinin belediye bütçesinden karşılanması CHP’li ve İyi Parti’li üyelerin oy çokluğu ile kabul edildi. Oylama sonrası AK Parti Grubu ve MHP’li üyeler meclis toplantısını terk etti.

Belediye Meclisi’nde 2020 Mali Yılı Gelir Tarifesinin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Şükrü Tunar Kültür Merkezi, Nazım Hikmet Kültür Merkezi, Ayhan Şahenk Kültür Merkezi, Türkan Saylan Yaşam Merkezi ile Güre Amfi Tiyatro ücret tarifelerinin” yeniden belirlenmesi, talepleri ile ilgili hazırlanan Komisyon Raporu, Edremit Belediyesi 2020 Mali Yılı Gelir Tarifesinde “Mezarlık Birimince Yürütülen İsteğe Bağlı Hizmetler kısmına Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’ gereği tarifenin yeniden belirlenmesi” konuları görüşülerek kabul edildi.

Toplantıda önceki toplantılarda komisyonlara sevk edilen ve komisyonlar tarafından incelenerek raporu meclise sunulan konularda görüşülerek karara bağlandı. İmar ile ilgili konular İmar Komisyonu’na, diğer bazı gündem maddeleri de incelenmek üzere ilgili ihtisas komisyonlarına sevk edildi. Toplantıyı siyasi partilerin ilçe başkanları ile izleyicilerde takip etti. Toplantı Edremit Belediyesi’nin internet sitesi üzerinden canlı olarak yayınlandı.

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