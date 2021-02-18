Edremit Belediyesi’nden kandil simidi ikramı

Balıkesir’in Edremit Belediyesi, kentin farklı noktalarında geleneksel kandil simidi ikram ederek vatandaşların Regaip Kandili’ni kutladı.

Edremit Belediyesi her kandilde olduğu gibi bu kandilde de vatandaşların kandilini kutlamayı unutmadı. Edremit Cumhuriyet Meydanı ve eş zamanlı olarak Akçay, Altınkum, Altınoluk ve Güre Mahallelerinde yapılan etkinlikte pandemi ve sosyal mesafeyle ilgili sıkı önlemler alındı.

Edremit Belediye Başkan Vekili Ertal Küçükaslan, Edremit Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Güven, Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ömer Güçlü, Zabıta Müdürü Cemal Sözeri de kandil simidi dağıtarak Edremitli vatandaşların Regaip Kandilini kutladı. Edremit Belediye Başkan Vekili Ertal Küçükaslan yaptığı açıklamada; “Başkanımız Selman Hasan Arslan’ın da selamlarını iletiyorum. Bütün Edremitliler’in Regaip Kandili’ni kutluyorum. Herkese sağlıklı ve huzurlu nice kandiller diliyorum” dedi.

Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı’da Başkan Selman Hasan Arslan’ın belediye işleri ile ilgili görüşmelerde bulunmak üzere Ankara’da bulunduğunu belirterek “Bugün Edremit Belediyesi olarak Başkan Vekilimiz ve daire müdürlerimiz ile birlikte Cumhuriyet Meydanı ve diğer şubelerimizde geleneksel kandil simidi dağıtarak vatandaşlarımızın kandilini kutluyoruz” dedi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikle sevgi dolu anlar yaşandı. Akşamda zabıta ekipleri tarafından ilçede ki tüm camilerde vatandaşlara geleneksel kandil simidi dağıtıldı.