Edremit Belediyesi’nden esnafa büyük destek

Balıkesir’in Edremit Belediyesi Şubat Ayı Olağan Meclis toplantısı Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda pandemi dolayısı ile kapalı olan esnaflardan kira alınmaması, pandemiden etkilenen esnaflara ise yüzde 50 kira indirimi yapılmasına karar verildi.

Edremit Belediyesi Meclisi Şubat ayı olağan toplantısı için bir araya geldi. Toplam 68 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda Başkan Selman Hasan Arslan’ın önerisi ile pandemiden etkilenen, Edremit Belediyesi’nin kiracısı esnafların durumu görüşüldü. İlgili genelgeye tabi olarak iş yerleri kapalı olan kiracı esnaftan kira alınmaması, açık olup pandemiden etkilenen (paket servis vs.) esnafın da kirasına %50 indirim yapılması kararı alındı. Belediye Meclisi’nde ki tüm partilerin oy birliği ile alınan karar alkışlarla karşılandı. Esnaflara maddi yardım yapılması içinde gerekli çalışmaların yapılmasına karar verildi. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, “İlgili genelge dolayısıyla kepenk kapatan Edremitli esnafımızın yanında olmak için kira ve işgaliye bedeli almıyoruz. Olumsuz etkilenen esnafımıza da kira indirimi yaparak destek olmayı amaçlıyoruz. Bunun yanında dükkan kapatmak durumunda kalan esnafımıza yaptığımız ayni yardımların yanında, en çok ihtiyaç duyulan nakdi yardım yapabilmek için yasal koşulların uygun olup olmadığıyla ilgili bir araştırma süreci başlattık” dedi

Başkan Arslan 4 Şubat Dünya Kanser Günü’yle ilgili konuşma yaparak toplantıya başladı. Belediye olarak Edremit’te yaşayan kanser hastalarına tedavi merkezine ulaşımı sağlama ve buna benzer birçok konuda imkanlar ölçüsünde estek olduklarını ve destek olmaya devam edeceklerinin altını çizdi. Arslan ve meclis üyeleri yakalarına mor kurdele takarak günün anlam ve önemine dikkat çektiler.

Altınoluk Mahallesi’nde bulunan bir parka “Şehit Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi” ve Kadıköy Mahallesi’ndeki bir parka Şehit Polis Memuru Gökhan Kıncak isminin verilmesine karar verildi.

Edremit Altınkum Mahallesi’nde yer alan parklardan birine, kadın cinayetlerine ve kadına şiddete dikkat çekmek amacıyla “Eşitlik Parkı” adı verildi. Eşitlik Parkı’nın, ilçede ve ülkede katledilen kadınların bir simgesi olması amaçlanıyor.