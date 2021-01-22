Edremit Belediyesi’nden çocuklara karne hediyesi 15 bin kitap

Balıkesir’in Edremit Belediyesi öğrencilerin yarı dönem karnesini kitap hediyesiyle kutladı. 15 bin kitap şehrin farklı noktalarında öğrencilere hediye edildi.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, bugün online ortamda karnelerini alan öğrencilerin karne hediyelerini unutmadı. Edremit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Edremit Cumhuriyet Meydanı, Altınoluk Meydanı, Akçay Cumhuriyet Meydanı ve Altınkum Zabıta Merkezi önünde 15 bin kitap pandemi koşullarına uygun olarak öğrencilere dağıtıldı. Ana sınıfı, ilkokul ve ortaokul öğrencileri için; Kaşağı, Küçük Karabalık, Nutuk, Çocuk Hakları Kitabı ve anasınıfı için etkinlik kitapları hediye edilmek üzere hazırlandı. Başkan Arslan da çocuklara kitap dağıtarak karne gününü kutladı.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, “Öğrencilerimiz bugün karnelerini alarak tatile girdiler. Öğrencilerimizin karneleri oldukça iyi, oldukça başarılılar. Edremit Belediyesi olarak 21 gün sürecek olan tatilde okuma alışkanlıklarını geliştirmek adına ilgili sınıflara göre kitap dağıtımı yapıyoruz. Kültür Müdürlüğümüz çocukların yaşına ve sınıfına göre güzel kitaplar seçmişler. Özel Kalem Müdürüme ve Kültür Müdürüme teşekkür ediyorum. Yarıyıl tatilinin ardından inşallah yüzde yüz eğitim başlayacak. Çocuklarımıza ikinci eğitim ve öğretim yılında başarılar diliyorum. Öğrencilerimizle birlikte tüm öğretmenlerimizi ve velilerimizi de kutluyorum. Hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Belediye Meclis Üyesi Davut Çengel, Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ömer Güçlü katılarak çocuklara kitap dağıttı.