Edremit Belediyesi’nde vergi yapılandırma işlemleri devam ediyor

Balıkesir’in Edremit Belediyesi’ne günü geçmiş vergi borçları bulunan vatandaşların emlak, çevre temizlik, ilan-reklam vergileri ve kira borçları için yapılandırma işlemlerinde sona yaklaşılıyor.

Yapılandırma fırsatından yararlanmak isteyen vatandaşlar başvurularını 31 Aralık 2020 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar, gerek www.edremit.bel.tr adresi üzerinden online, gerekse Edremit Belediyesi Hizmet Binalarından yapabiliyor. Yapılandırmaya bugüne kadar 3290 vatandaş başvururken başvuruların 1485’i online olarak gerçekleştirildi.

07.11.2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7256 sayılı ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’ kapsamında emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam vergileri, yasanın öngördüğü diğer vergi ve para cezaları, 213 sayılı Kanun kapsamındaki alacaklar ile 6183 sayılı Kanun kapsamındaki alacaklar yeniden yapılandırılıyor.

Yapılandırmanın yürürlüğe girmesi ile Edremit Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü gerekli yazılım alt yapılarını tamamlayıp internet üzerinden başvuru alınmaya başladı. Başvuruların yüzde 45’i internet üzerinden yapılırken, özellikle pandemi sürecinde evlerinden çıkmak istemeyen vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Vatandaşlar, 31 Aralık 2020 Perşembe günü sona erecek olan vergi yapılandırmaları için www.edremit.bel.tr adresinden online ya da Edremit Belediyesi Merkez, Akçay, Altınkum, Güre, Altınoluk Şube Hizmet Binalarına bizzat giderek işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Vatandaşlara vergi ve para cezalarını peşin ödemeleri halinde yüzde 90 faiz indirimi uygulanıyor.

Yapılandırma fırsatını kaçırmak istemeyen vatandaşlar gerek online gerekse Edremit Belediyesi Hizmet Binalarını ziyaret ederken, bugüne kadar toplam 3290 vatandaş yapılandırma başvurusunda bulundu. Başvuruların 1485’i (yüzde 45) www.edremit.bel.tr internet adresi üzerinden online olarak gerçekleştirildi.