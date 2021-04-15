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Edremit Belediyesinde kırsal mahallelere spor malzemesi desteği

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Edremit Belediyesi ilçe sınırları içerisindeki kırsal mahallere spor malzemesi desteğinde bulundu.

BALIKESİR 15.04.2021, 16:34
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Edremit Belediyesinde kırsal mahallelere spor malzemesi desteği

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Edremit Belediyesi ilçe sınırları içerisindeki kırsal mahallere spor malzemesi desteğinde bulundu.

Edremit Belediye Başkan Vekili Hasan Ülger, Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı, Spor Müdürü Haydar Şahin, Muhtarlık İşleri Sorumlusu Fikret Çetin ve Esnaf Destek Birimi Sorumlusu Niyazi Sarıkaya; Yaşyer, Çamcı ve Hacıarslanlar Kırsal Mahallelerini ziyaret ettiler. Kırsal mahallerde spor faaliyetlerinin gelişimine katkıda bulunmak için mahalle muhtarlarına spor malzeme desteğinde bulundular.
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