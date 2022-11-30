Edremit Belediyesi zeytinyağları için hasat devam ediyor

Balıkesir’in Edremit Belediyesi kendi tarlalarındaki zeytinleri kendisi hasat ediyor. Türkiye’nin en önemli zeytin ve zeytinyağı üretim merkezlerinin başında gelen Edremit ilçesinde zeytin hasat telaşı yaşanırken Edremit Belediyesi de bünyesindeki zeytinleri toplayarak elde edilen kaliteli zeytinyağlarını birinci elden tüketiciye ulaştırıyor.

Edremit Belediyesi Tarımsal İşler Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekipler farklı yerlerdeki arazilerde hasada devam ediyor. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan da hasatta çalışan zeytin işçilerini ziyaret etti. Çalışanlara kolaylıklar dileyen Başkan Arslan, elde edilen zeytinyağlarının Edremit Belediyesi markası ve güvencesi ile tüketiciye sunulduğunu kaydetti. Belediyeye ait 61 bin ağaçtan toplanan zeytinler TARİŞ Zeytinyağı Fabrikası’na ulaştırılıyor. Zeytinyağı fabrikasındaki işlemlerden sonra 15 bin ile 18 bin kilogram arası zeytinyağı elde edilmesi bekleniyor. Elde edilen zeytinyağları İşletme İştirakler Müdürlüğü tarafından paketlenerek Edremit Belediyesi markası altında internette satışa sunuluyor.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, temel belediyecilik görevlerinin yanı sıra tarımsal faaliyetlere çok önem verdiklerini belirterek “Güzel Edremit’imiz (3T) turizmin, ticaretin ve tarımın merkezi olacak demiştik. Edremit’imiz Türkiye’nin en önemli zeytinyağı üretim merkezilerinden dünyanın en kaliteli zeytinyağlarının elde edildiği ende coğrafyalardan birisi. Belediyemize ait tarlalarda hasadı kendimiz yapıyoruz. Bu yıl yaklaşık 61 bin ağaçtan 18 bin kilograma yakın yağ elde etmeyi bekliyoruz. Edremit Belediyesi markası ve güvencesi ile tüketiciye sunacağız” dedi. Başkan Arslan, daha sonra çalışan zeytin işçilerini ziyaret ederek emek verenlere teşekkür etti.