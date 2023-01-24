Edremit Belediyesi yeni park çalışmalarına hız verdi

Balıkesir’in Edremit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Altınoluk’ta park çalışmalarına devam ediyor.

İlçe genelinde hız verilen yeni park çalışmaları Şahindere Mahallesi Bent Caddesi’nde de devam ediyor. Edremit Belediyesi’nin bu yıl hazırladığı program dahilinde çocuk oyun gruplarıyla birlikte yeni parklar oluşturuluyor. Çevre düzenlemelerinin sıra sıra tamamlanması ile yeşil alanlar çoğalacak. Bununla beraber ekipler kent genelindeki mevsimlik çiçek ekimleri, bakım ve peyzaj düzenlemelerini de ihmal etmiyor.