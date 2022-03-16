Edremit Belediyesi şehitlerini unutmuyor

Balıkesir’in Edremit Belediyesi 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü öncesi hazırlıklara başladı.

Edremit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından düzenli olarak bakımı gerçekleştirilen şehit mezarları müdürlüğe bağlı ekipler tarafından çiçeklendirildi. Şehitlik, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma gününün anlam ve önemine uygun şekilde hazırlandı.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, “Bu vatan uğruna canını veren şehitlerimizi unutmuyoruz. Başta Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu toprakları canıyla, kanıyla vatan yapan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha saygı ve minnetle anıyoruz.” dedi.