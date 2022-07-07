banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Ankara'da ekmeğe zam geldi!
Ankara'da ekmeğe zam geldi!
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Erzurum’dan 6 ayda 10.6 milyon dolarlık ihracat
Erzurum’dan 6 ayda 10.6 milyon dolarlık ihracat
Bugün hava nasıl olacak? 7 Temmuz 2022
Bugün hava nasıl olacak? 7 Temmuz 2022

Edremit Belediyesi Mezarlık ve Şehitlikleri bayrama hazırladı

Balıkesir’in Edremit Belediyesi bayram öncesi hazırlıklarını tamamladı. İlçe genelindeki kabristanlıklarda çalışan ekipler bakım çalışmalarını sürdürüyor.

BALIKESİR 07.07.2022, 15:48
Edremit Belediyesi Mezarlık ve Şehitlikleri bayrama hazırladı

Balıkesir’in Edremit Belediyesi bayram öncesi hazırlıklarını tamamladı. İlçe genelindeki kabristanlıklarda çalışan ekipler bakım çalışmalarını sürdürüyor.

Edremit Belediyesi ilçe genelinde bayram hazırlıklarına devam ediyor. Kent genelinde devam eden periyodik temizlik ve bakım çalışmalarının haricinde Kurban Bayramı öncesi çalışmalara hız kazandıran belediye ekipleri, şehitlikleri ve mezarlıkları da temizliyor. Yabani otların biçme çalışması yapılırken, çöpler de tek tek toplandı. Çevre düzenlemesi ve bakımıyla birlikte temizlenen kabristanlıkları ziyaret edecek vatandaşların rahatça kullanması için uygun hale getiriliyor.

Yorumlar (0)
31°
parçalı az bulutlu