Edremit Belediyesi Eylül Ayı meclis toplantısı yapıldı
EDREMİT BELEDİYESİ EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI BELEDİYE BAŞKANI SELMAN HASAN ARSLAN BAŞKANLIĞINDA YAPILDI. 34 GÜNDEM MADDESİNİN GÖRÜŞÜLEREK KARARA BAĞLANDIĞI TOPLANTIDA DOYRAN TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ İLE ORTAK HİZMET PROJESİ VE KÖYLÜ VATANDAŞLARIN ÜRETTİĞİ ÜRÜNLERİN SATIŞ YERİ BELİRLENMESİNE KARAR VERİLDİ.
Balıkesir’in Edremit Belediyesi Eylül ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan başkanlığında yapıldı. 34 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı toplantıda Doyran Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile ortak hizmet projesi ve köylü vatandaşların ürettiği ürünlerin satış yeri belirlenmesine karar verildi.
Edremit Belediyesi Meclisi Eylül ayı olağan toplantısı Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan başkanlığında yapıldı. Meclis toplantısında ilk olarak Meclis Üyesi Hasan Peker’in vefatı nedeniyle boşalan 3. sıra yedek divan üyesi yapılan gizli oylamayla Ertal Küçükaslan seçildi. Daha sonra Kırklareli Ahmetbey Belediyesi, Sivas İmranlı Belediyesi ile “Kardeş Kent” ilişkisi kurulması görüşülerek karara bağlandı. Doyran Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile tarımsal amaçlı kullanıma elverişli Edremit Belediyesi’ne ait alanlar üzerinde tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesi ve üreticinin korunması amacı ile “ortak hizmet projesi” protokolü görüşülerek karara bağlandı.
Köylü vatandaşların ürettiği meyve ve sebzelerin tüketiciye satılabilmesi için makul satış yerinin belirlenmesi görüşülerek kabul edildi
Diğer gündem maddeleri de incelenmek üzere ilgili ihtisas komisyonlarına sevk edildi. Önceki toplantılarda komisyonlara sevk edilen ve komisyonlar tarafından incelenen raporlar meclise sunularak görüşüldü ve karara bağlandı. Toplantıda koronavirüs önlemleri alınarak dezenfeksiyon ve sosyal mesafe kurallarına uyuldu. Toplantıya siyasi parti temsilcileri ve izleyiciler katılarak gündemi takip etti. Meclis toplantısı Edremit Belediyesi internet sitesinden canlı yayınlandı.
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