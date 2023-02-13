Edremit Belediyesi depremzedelerin yanında

Balıkesir’in Edremit Belediyesi, deprem felaketinden sonra ilçeye gelen depremzedelere destek için kolları sıvadı. Kaymakamlık ile koordinasyon içerisinde yürütülen çalışmalarda belediyenin konaklama tesisleri depremzedelere açılırken, konaklama, giyim ve gıda gibi ihtiyaçları Şükrü Tunar Kültür Merkezi’nde oluşturulan Afet Koordinasyon Merkezi’nden sağlanıyor.

Kahramanmaraş ve 10 ilde meydana gelen deprem felaketinin arından bölgeye yardım malzemeleri, seyyar mutfak, iş makineleri, ambulans ve ilk yardım personelleri gönderen Edremit Belediyesi, felaketin ardından ilçeye gelen depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için hemen çalışmalara başladı.

Vatandaşların büyük bir dayanışma örneği göstererek yardım için getirdiği ihtiyaç malzemeleri Şükrü Tunar Kültür Merkezi’nde belediye tarafından oluşturulan Afet Koordinasyon Merkezi’nde tasnif edilerek kullanıma hazır hale getiriliyor.

Kaymakamlık makamının koordinasyonunda yürütülen ilçeye gelen depremzedelerin ilk olarak Kaymakamlık’ta oluşturulan Açık Kapı birimine kaydı yapıldıktan sonra Şükrü Tunar Kültür Merkezi’nde ki Afet Koordinasyon Merkezi’nden konaklama giyim, gıda başta olmak üzere her türlü ihtiyacı karşılanıyor.

Ayrıca Edremit Belediyesi’ne ait konaklama tesisleri de depremzede kullanımına açıldı. İlk olarak Güre Mahallesi’nde ki Afrodit Termal Otel’e depremzedeler yerleştirilmeye başlandı.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, büyük bir felaket yaşadığımızı ve yaraları sarmak için olayın ilk gününden itibaren tüm imkânları seferber ettiklerini belirterek “Edremitliler büyük bir dayanışma örneği gösterdiler. Vatandaşlarımızın desteği ile toplanan yardımları deprem bölgesine gönderdik. Şimdi sıra ilçemize gelen depremzede vatandaşlarımıza destek olmaya geldi. Kaymakamlığımız ve AFAD ile koordinasyon içerisinde kentimize gelen deprem mağduru vatandaşlarımızı en iyi şekilde ağırlamaya, ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Belediyemizin otel ve tesislerini açtık. Şükrü Tunar Kültür Merkezi’nde de yaşamsal faaliyetler için gerekli desteği sağlıyoruz. Yaşadığımız büyük acıları birbirimize destek olarak dayanışma ile hafifletebiliriz. Edremit Belediyesi olarak yaraların sarılması için çalışmaya devam edeceğiz. Hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.