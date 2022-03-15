Edremit Belediyesi araçları emin ellerde

Edremit Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde ki İkmal Bakım ve Onarım Merkezi’nde belediyeye ait tüm araç, iş makinası ve ekipmanların bakım ve onarımı kendisi yapıyor.

Edremit Belediyesi vatandaşlara daha hızlı ve kesintisiz bir şekilde hizmet verebilmek için hizmet araçlarının bakım ve onarımlarını daha hızlı ve ekonomik olarak yapabilmek için kendi bünyesinde çalışmalar yürütüyor.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde ki Eminkuyu Bakım, Onarım ve İkmal Merkezi’nde belediyenin envanterinde ki toplam 296 araç ile iş makinaları ve ekipmanların bakım ve onarımları kendi ekipleri tarafından yapılıyor.

Eminkuyu Bakım, Onarım ve İkmal Merkezi’nde kamyondan, otomobile, iş makinalarından motosikletlere kadar belediyenin hizmet araçları, motor bakımından kaporta, boya ve lastik bakımlarına kadar alanında uzman belediyenin kendi personelleri tarafından gerçekleştiriliyor.

Belediye araçlarının bakım ve onarımlarının daha hızlı ve güvenli bir şekilde yapılması sağlanırken ekonomik olarak da önemli bir tasarruf sağlanıyor.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, vatandaşa hızlı ve güvenli bir şekilde hizmet edebilmek için hizmet araçlarının bakım ve onarımının önemli olduğunu kaydetti, “Bünyemizde ki 296 hizmet aracımızın tamir, bakım ve onarımlarını kendimiz yaparak hem zamandan kazanıyoruz, hem de ekonomik olarak tasarruf ediyoruz. Hizmetler aksamadan kesintisiz olarak vatandaşlarımıza hizmete devam ediyoruz” dedi.