Edremit Belediye Meclisi toplandı

Balıkesir’in Edremit Belediye Meclisi Mart ayı olağan meclis toplantısı yapıldı. Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan başkanlığında yapılan toplantıda 32 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan başkanlığında yapılan toplantıda 6’sı önergelerle gündeme alınan ek gündem olmak üzere toplam 62 madde görüşüldü. Gündem maddelerine geçmeden önce Başkan Arslan, 1966 Edremitspor’un Balıkesir Amatör Lig’de şampiyonluğa koştuğunu belirterek “İnşallah bu yıl Bölgesel Amatör Lige yükseleceğiz. Ardından hedefimiz 3. Lig’e yükselmek hedefimiz. Tüm kentimiz elbirliği ile Edremitspor’u profesyonel lige taşıyacağız” dedi.

CHP’li Belediye Meclis Üyesi Nezahat Salon, yaklaşan Kadınlar Günü nedeniyle Cumhuriyet döneminde ki başarılı kadınlar ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi.

Edremit’te tescil edilen yapıların Mimar Sinan Üniversitesi’nin Bilim Kurulu eşliğinde “Sokak Sağlamlaştırma” ve sokaklara estetik ve sanatsal bir değer kazandırmak için Edremit Belediyesi ile ilgili üniversitesi arasında ortak protokol imzalanmasına, projeden doğacak maliyetlerinde hayırsever iş insanları tarafından karşılanmasına karar verildi.

Sokak hayvanları için mama istasyonu kurulması ile ilgili konu meclisin ilgili komisyonlarına sevk edildi.

İmar ile ilgili konular İmar Komisyonu’na, diğer bazı gündem maddeleri de incelenmek üzere ilgili ihtisas komisyonlarına sevk edildi. Önceki toplantılarda komisyonlara sevk edilen ve komisyonlar tarafından incelenerek raporu meclise sunulan konularda görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda toplam 62 gündem maddesi görüşüldü.