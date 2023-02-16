Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan: “Depreme dirençli kent için harekete geçiyoruz”

Balıkesir’in Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, düzenlediği basın toplantısında Edremit’te depreme dirençli bir kent oluşturmak için şehrin tüm dinamiklerini harekete geçireceklerini kaydetti. Belediye bünyesinde Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü kurulacağını açıkladı.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, düzenlediği basın toplantısında yaşanan deprem felaketi ve sonrasında belediye tarafından yapılan çalışmalarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Arslan “Depremin sabahında ilçede ki tüm sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelerek hemen yardım kampanyası başlattık. Edremitliler mükemmel bir dayanışma duygusuyla müthiş bir toplumsal dayanışma örneği gösterdiler. Gönüllülerimizin de katılımı ile çok başarılı bir şekilde hızlıca bölgeye yardımlarımızı gönderdik.”dedi.

Yapılan yardımlar konusuna değinen Başkan Arslan “Deprem bölgesine öncelikle iş birliği yaptığımız Dağcılık Federasyonu Arama Kurtarma ekibinden Mesut Acar’ın hızla bölgeye intikalini sağladık. Deprem bölgesine 28 tır yardım, 3 tır yakacak, 4 kamyon, 1 otobüs, 4 iş makinesi, 4 araç, 11 binek araç, 2 ambulans, 1 mobil aşevi, 42 personel, 12 aşçı, 1 tesis uzmanı olmak üzere 4900 battaniye, 1450 gıda kolisi, 570 kıyafet kolisi, 680 ısıtıcı, 300 hijyen kolisi, 3 konteyner, 40 yatak, 140 bebek ürünleri, 29 palet su, 37 çadır, 99 tüp, 200 çuval bakliyat vb ihtiyaç malzemesini ile arama ve kurtarma ekipmanlarını gönderdik.”dedi.

Deprem bölgesinde yaptığı inleme gözlemleri de aktaran Başkan Arslan, “Ülke olarak büyük bir felaketle karşı kaşıya kaldık. Ancak tüm ülke olarak yaraları sarmak için kenetlendik. Deprem bölgesine gidip çalışmalara destek olup, vatandaşlarımıza başsağlığı ve geçmiş olsun dileğinde bulunduk. Yaşananları yerinde görünce etkilenmemek elde değil. Gittiğimiz duygularla döndüğümüz duygular çok farklı. Ulusumuza geçmiş olsun.”dedi.

Başkan Arslan, ülke olarak büyük bir felaketle karşı karşıya olduğumuzu hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi ve “Yaşadığımız deprem felaketinden gerekli dersleri çıkarmamız lazım. Bunun için öncelikli olarak her türlü imar ruhsatı vermeyi durdurduk.”dedi.

Depreme dirençli bir kent yaratmak için kentimizin tüm dinamiklerini harekete geçireceğiz. Tüm sivil toplum kuruluşlarımız ile bir araya gelerek ilgili üniversitelerden bilimsel destek de alarak depreme dirençli bir kent nasıl yaratırız diye acil eylem planını hayata geçirmek için harekete geçeceğiz” dedi.

İlk adım olarak belediye bünyesinde “Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü” kuracaklarını da açıklayan Başkan Arslan, “Kuracağımız bu müdürlük ile yapıların risk durumunu belirleyeceğiz. Kentimizin risk haritasını çıkarmak için önemli bir adım atmış olacağız. Ayrıca bu müdürlük bünyesinde laboratuvar oluşturacağız. Bu laboratuvar ile tehlikeli ve riskli olmak ihtimali olan yapılardan alınan örnekleri değerlendireceğiz” dedi.

Edremit’te genelinde toplam 34 bin 746 bina bulunduğunu, bunların 12 bin 952’sinin deprem yönetmeliğinin yürürlüğe girdiği 2000 yılından önce yapılmış binalar olduğunu ifade etti. “Kentimizin risk haritasını ve fay haritasını belirleyeceğiz. Bundan sonra dikey mimari yerine yatay mimariye önem vereceğiz” dedi.

Olması beklenen bir deprem için hazırlıkların yapılacağını ifade eden Başkan Arslan “Edremit Belediye olarak personelimizden arama kurtarma ekibi oluşturacağız. Gerekli pratik ve uygulamalı eğitimleri vererek her türlü afete karşı bünyemizde bir arama kurtarma ekibini hazır edeceğiz. Ayrıca deprem başta olmak üzere her türlü afete karşı çadır, seyyar tuvalet, ısıtıcı gibi acil durumlarda kullanmak üzere bir güvenli depo inşa edeceğiz. Herhangi bir afet anında buradan Edremitlilere ilk tedariki sağlayacağız.”dedi.

Edremit’te bu güne kadar yaklaşık 2 bin depremzedenin konuk edildiğini ifade eden Başkan Selman Hasan Arslan “Deprem bölgesine yaptığımız yardımlar dışında kentimize gelen depremzedelere de en iyi şekilde ev sahipliği yapmaya çalışıyoruz. Kaymakamlık koordinasyonunda şimdiye kadar kente gelen 2 bin depremzede yurttaşımızın barınma ve gıda gibi temel ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Belediyemize ait 150 kişilik tesislerimizi de depremzedelere açtık.” Dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı İnşaat Mühendisi Tümdeniz Çelebi ile Belediye Meclis Üyesi Jeofizik Mühendisi Deniz Eker’de bölgede ki gözlemlerini anlattılar. Yaşanan acıların ardından ders alınarak Edremit için neler yapılabileceğini anlattılar. Deprem bölgesinde ki arama kurtarma çalışmalarından dönen arama kurtarma görevlisi Mesut Acar’da kurtarma faaliyetleri ve bölgede ki son durum ile ilgili bilgiler verdi.