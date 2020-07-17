banner397

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

banner404

Son Dakika
Doğal yöntemlerle yatak temizliği nasıl yapılır?
Doğal yöntemlerle yatak temizliği nasıl yapılır?
Sağlık Bakanı Koca havuz konusunda uyardı...
Sağlık Bakanı Koca havuz konusunda uyardı...
Görüntülendiğini anlayan maskesiz esnaf poşeti maskeye çevirdi
Görüntülendiğini anlayan maskesiz esnaf poşeti maskeye çevirdi
Yaramaz kediyi girdiği motordan polis ve itfaiye kurtardı
Yaramaz kediyi girdiği motordan polis ve itfaiye kurtardı

Edremit AK Parti teşkilatında Ayasofya Camii coşkusu

AK PARTİ EDREMİT İLÇE BAŞKANLIĞI, AYASOFYA'NIN 86 YIL SONRA YENİDEN CAMİ OLARAK İBADETE AÇILMASI KARARININ ARDINDAN CUMA NAMAZI ÖNCESİ VE SONRASINDA DÜZENLENEN ETKİNLİK BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ.

BALIKESİR 17.07.2020, 16:50
9
Edremit AK Parti teşkilatında Ayasofya Camii coşkusu

AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı, Ayasofya’nın 86 yıl sonra yeniden cami olarak ibadete açılması kararının ardından cuma namazı öncesi ve sonrasında düzenlenen etkinlik büyük ilgi gördü.

Danıştay kararı ile Ayasofya’nın yeniden cami olarak kullanılmasını kutlamak amacıyla AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı, Cumhuriyet Meydanı’nda mevlit ve cuma namazı sonrası ise mehteran gösterisi ardından şükür duası ve lokma hayrı düzenledi.

Mevlid-i Şerif, Bekirefendi Camii görevlisi Emin Gönül, Yeşil Camii görevlisi İbrahim Gündoğan ve Çamcı Camii görevlisi Ramazan Savan tarafından okundu. Ardından ise Edremit Müftülüğü Şube Müdürü Adem Albayrak tarafından şükür duası yapıldı.

Törende AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, Ayasofya’nın yeniden cami statüsüne kavuşmasından büyük sevinç duyduğunu dile getirdi.

Umutlu, “Sizlerin de bildiği üzere Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’un fethinden sonra camiye çevirdiği Ayasofya, 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye çevrilmişti. Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya’nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Danıştay 10. Dairesi bu milletin 86 yıldır hasretle beklediği kararı verdi ve Ayasofya’ya vurulan yasaklar zincirini kaldırdı. Bu kararla, statüsü yeniden ’cami’ye çevrilen Ayasofya’da beş vakit namaz kılınabilmesinin önü açılmış oldu. Böylelikle, uzun zamandır milletimizin içinde, kalbinde, gönlündeki bir hasret sona ermiş, fethin sembolü Ayasofya yeniden hak ettiği statüye, özgürlüğüne kavuşmuştur. Milletimizin basireti, Cumhurbaşkanımızın dirayeti sayesinde Ayasofya Camii gerçek kimliğine kavuşmuştur. Şükürler olsun ki Ayasofya’nın kapıları ardına kadar açılarak tertemiz alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır. İnanç haklarımızı ve egemenlik kazanımlarımızı tahrip etmek amacıyla sıraya giren ülkeler, odaklar ve husumetle beslenen çevreler kaybetmiştir. İrade milletin, karar hukukundur. Bir dünya mirası olan Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi titizlikle korunmaya devam edilecektir. Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından müze statüsünden çıkartılan Ayasofya, Kültür Portalı’nda, güncellemeye gidilerek Ayasofya Müzesi ’Ayasofya-i Kebir Camii’ olarak değiştirilmiştir. Danıştay 10’uncu Dairesi’nin başkan ve üyelerini şahsım ve parti teşkilatım adına tebrik ediyor, Sayın Cumhurbaşkanımıza bu kararname için sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Şükürler olsun ki, bu kararla bu topraklara aziz milletimizin mührü bir kez daha vurulmuştur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da dediği gibi Ayasofya’nın dirilişi Mescid-i Aksa’nın özgürlüğe kavuşmasının habercisi, Müslümanların fetret devrinden çıkış iradesinin ayak sesidir" dedi.

Yorumlar (0)
banner378
24°
az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 32 66
2. Trabzonspor 32 62
3. Sivasspor 32 57
4. Beşiktaş 32 56
5. Galatasaray 32 52
6. Alanyaspor 32 51
7. Fenerbahçe 32 50
8. Gaziantep FK 32 42
9. Antalyaspor 32 41
10. Göztepe 32 39
11. Kasımpaşa 32 39
12. Gençlerbirliği 32 36
13. Denizlispor 32 35
14. Konyaspor 32 33
15. Malatyaspor 32 32
16. Çaykur Rizespor 32 32
17. Kayserispor 32 32
18. Ankaragücü 32 29
Takımlar O P
1. Hatayspor 33 63
2. Erzurum BB 33 59
3. Adana Demirspor 33 58
4. Akhisar Bld.Spor 33 57
5. Bursaspor 33 56
6. Fatih Karagümrük 33 53
7. Altay 33 51
8. Keçiörengücü 33 47
9. Ümraniye 33 44
10. Giresunspor 33 44
11. Menemen Belediyespor 33 43
12. İstanbulspor 33 40
13. Balıkesirspor 33 38
14. Altınordu 33 36
15. Boluspor 33 30
16. Osmanlıspor 33 27
17. Adanaspor 33 21
18. Eskişehirspor 33 12
Takımlar O P
1. Liverpool 36 93
2. Man City 36 75
3. Chelsea 36 63
4. Leicester City 36 62
5. M. United 36 62
6. Wolverhampton 36 56
7. Tottenham 36 55
8. Sheffield United 36 54
9. Arsenal 36 53
10. Burnley 36 51
11. Everton 36 46
12. Southampton 36 46
13. Newcastle 36 43
14. Crystal Palace 36 42
15. Brighton 36 37
16. West Ham 35 34
17. Watford 35 34
18. Bournemouth 36 31
19. Aston Villa 36 31
20. Norwich City 36 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 37 86
2. Barcelona 37 79
3. Atletico Madrid 37 69
4. Sevilla 37 67
5. Villarreal 37 57
6. Real Sociedad 37 55
7. Getafe 37 54
8. Valencia 37 53
9. Granada 37 53
10. Athletic Bilbao 37 51
11. Osasuna 37 51
12. Levante 37 46
13. Eibar 37 42
14. Real Betis 37 41
15. Deportivo Alaves 37 39
16. Real Valladolid 37 39
17. Celta de Vigo 37 36
18. Leganés 37 35
19. Mallorca 37 32
20. Espanyol 37 24
Namaz Vakti 17 Temmuz 2020
İmsak 03:47
Güneş 05:40
Öğle 13:15
İkindi 17:13
Akşam 20:41
Yatsı 22:25