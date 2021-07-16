Edremit 15 Temmuz’da tek yürek oldu

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Balıkesir’in Edremit ilçesinde etkinlikler düzenlendi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Cumhuriyet Meydanında etkinlikler saat 22.45’te başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program Hasan Baydemir tarafından okunan Kuran-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal halka yaptığı seslenişte "Kıymetli Edremitliler. Bilindiği gibi, 15 Temmuz 2016’da milletimizin iradesine, demokrasimize, cumhuriyetimize ve aydınlık geleceğimize yönelik FETÖ terör örgütü tarafından yapılan hain darbe girişimi karşısında halkımız sokaklara, meydanlara inerek, havalimanlarını doldurarak namluların, tankların, helikopterlerin, uçakların karşısına dikilerek hain darbe girişimini bozguna uğratmıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde milletçe, milli birlik ve beraberliğin asla bozulamayacağını, demokrasiden asla taviz verilmeyeceğini vatanımızı bölmeye çalışanların başarısız olacağını ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin çok güçlü, çok köklü olduğunu bütün dünyaya haykırdık. O gece, bir demokrasi zaferi yazdık. O gece, büyük bir destan yazdık.”dedi.

Daha sonra Mehteran gösterisi gerçekleştirildi. İlahi ve kasidelerin okunmasının ardından 15 Temmuz Oratoryosu ve şiirler okundu. Saat 00.13’te Sala okunduktan sonra Bayrak şöleni gerçekleştirildi. Edremitlilerin düzenlenen etkinliklere yoğun ve coşkulu bir katılım gösterdikleri gözlendi.