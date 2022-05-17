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Edincik’te makilik alan yandı
Erdek körfezinde yer alan Edincik Mahallesi Şirin Çavuş Mevkii’nde makilik alanda alevler altında kaldı. Yangına Sahil Güvenlik botu yangına müdahale etti.
BALIKESİR 17.05.2022, 16:46
Erdek körfezinde yer alan Edincik Mahallesi Şirin Çavuş Mevkii’nde makilik alanda alevler altında kaldı. Yangına Sahil Güvenlik botu yangına müdahale etti.
Bandırma İlçesi kırsal Edincik Mahallesi sınırlarında yer alan Doğalgaz Dönüşüm Santrali yakınında makilik alanda çıkan yangına denizden Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı bot tarafından müdahale edildi. Bandırma İtfaiye Grup Amirliği’ne bağlı itfaiye ekipleri de yangın söndürme çalışmalarına karadan müdahalede bulundu.
Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bot ve itfaiye ekiplerinin koordineli çalışmalarına rağmen alevler güçlükle söndürülebildi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedeni için inceleme başlattı.