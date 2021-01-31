Edincik’e Büyükşehir piyangosu

Balıkesir’in Bandırma ilçesinin büyükşehir yasası ile mahalleye dönüşen şirin beldesi Edincik yıllardır hayalini kurduğu doğalgaza çok yakında kavuşuyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın altyapı müjdesi de doğalgaz sevincini ikiye katladı.

Bandırma’nın 4 bin 500 nüfuslu Edincik Mahallesi’nde bugünlerde doğalgaz sevinci yaşanıyor. Edincik mahallesi sakinleri uzun yıllardır hayalini kurduğu doğalgazın mahallelerine geleceği tarih için artık gün sayıyor. Doğalgaz çalışmalarında kullanılacak borular mahalleye getirilirken, yakında kurulacak şantiye ile de hat döşeme çalışmalarına başlanacak.

Bandırma’nın büyükşehir yasası ile mahalleye dönüşen ve tarihi Osmanlı dönemine kadar dayanan Serhat Diyarı Edincik’i ziyaret eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise doğalgaz çalışmalarının başlanacağına yönelik aldığı haberin ardından mahallenin su ve kanalizasyon alt yapısının da yenilenmesi için talimat verdi. Başkan Yılmaz, "Hazır doğalgaz için yollar kazılacakken üst yapı bozulacakken altyapının da yenilenmesi için herşeyi ayarlıyoruz. Edincik mahallesinin girişinde bulunan Recep Gençer Anadolu Tekniki Meslek Lisesi’nin olduğu alandan mahalle merkezine kadar olan yolunda asfaltını yapacağız" dedi. Edincik Mahallesi sakinlerini sevindiren bu kararın ardından Edincik Mahalle Muhtarı Kamil Eryılmaz da Başkan Yücel Yılmaz’a teşekkür ederek mahalleleri adına başlatılacak bu çalışmalardan sevinç duyduklarını açıkladı.