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Ecel bankta yakaladı
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bir vatandaş yorulup dinlenmek için oturduğu bankta kalp krizi geçirerek vefat etti.
BALIKESİR 09.12.2021, 16:44
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bir vatandaş yorulup dinlenmek için oturduğu bankta kalp krizi geçirerek vefat etti.
Edinilen bilgiye göre, Süleyman Ç., Bandırma İnönü Caddesi üzerinde Emniyet Müdürlüğü yanında bulunan otobüs durağının yanındaki banka dinlenmek için oturdu. Burada fenalaşan Süleyman Ç.’yi (70) hareketsiz gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Polis ekiplerinin çağırdığı sağlık ekipleri olay yerine geldi. Sağlık ekipleri, yaptığı ilk muayenede vatandaşın vefat ettiğini tespit etti. Gerekli incelemenin ardından Süleyman Ç.’nin cenazesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.