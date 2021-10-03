Ebru sergisi büyüledi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Gürsel Koyuncu ve Turgut Alp Can’ın ebru sergisi Ayvalık Belediyesi Orhan Peker Sanat Galerisi’nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, yıl boyunca sanatçılara ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti. Sanatçı Turgut Alp Can, Başkan Ergin’e ebrudan yapılmış portresini armağan etti. Can, “Mustafa Kemal Atatürk’ün mareşal ebru portresinden sonra ikinci insan portresini Mesut Ergin’le yaptım” dedi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, çok değerli eserlerin bulunduğu serginin mutlaka gezilmesi gerektiğini söyledi. Ebru çalışmalarının yanında, ebru üzerine yapılan resim denemelerine de yer verilen sergide Türkiye ve dünyadan çeşitli örneklerin yer aldığını belirten Gürsel Koyuncu ise farklı denemeler üzerinde ebru ve resimleri buluşturmaya devam edeceğini söyledi.