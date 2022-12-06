Dursunbey’de zincir marketlere ceza yağdı

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde zabıta ekipleri ulusal marketlerde denetleme gerçekleştirdi. Denetimlerde raf ve kasa fiyatı uymayan ürünler tespit edilip cezai işlem uygulandı.

Dursunbey Belediyesi zabıta amirliği ekipleri, rutin olarak sürdürdüğü market ve mağaza denetimlerine devam ediyor. Zincir marketleri denetleyen ekipler depo, raf ve kasa fiyatı uyumluluğu ve ürünlerin tüketim tarihi kontrollerini gerçekleştirdi.

Konu ile ilgili Dursunbey Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; “Zabıta Amirliği ekiplerimizin, vatandaşlarımızın güvenli alışveriş yapabilmeleri için sürdürdüğü denetimler devam ediyor. Bugün yapılan denetimlerde depo, raf ve kasa fiyatı uyumluluğu ile ürünlerin tüketim tarihi kontrolleri yapıldı. Denetimler sonucu kontrollere aykırı davranan işyerlerine cezai işlem uygulanmak üzere tutanaklar tutuldu” denildi.

Denetimler esnasında kasa ile raf arasında fiyatı tutmayan zeytinyağında etiket fiyatının 68 TL, kasa fiyatının ise 88 TL olduğu görüldü.