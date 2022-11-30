Dursunbey’de traktör sahiplerine reflektör dağıtıldı

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı Ulaşım Denetleme Şube Müdürlüğü ve Dursunbey Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri tarafından Selimağa Mahallesi meydanda toplanan traktörlerin römorklarına reflektif uyarı levhası takıldı.

Reflektör uygulaması ile traktör kazalarının önüne geçilmesi ve can kayıplarının en aza indirmesi hedeflenen projede, 2918 sayılı trafik kanununda takmakla zorunlu olunan reflektörler meydana gelen traktörlere takıldı.

Dursunbey Belediyesi Zabıta Amirliği işbirliği ile gerçekleştirilen etkinliğe katılan Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan; "Özellikle kırsal mahalle yolları ve şehirlerarası yollarda vatandaşımızın can ve mal güvenliğini ilgilendiren önemli bir etkinlik için bugün Selimağa mahallemizde toplandık. Özellikle traktörlerimizin römorklarının arkasında herhangi bir işaret, ışık olmadığı zaman gece özellikle çok büyük kazalara yol açabiliyordu. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’ın duyarlılığı ile bu reflektörleri takıyoruz. Bugüne kadar Büyükşehir Belediyemiz 17 ilçe 76 kırsal mahallemizde bu uygulamayı yaptı. İnşallah kazasız belasız yolculuklar diliyorum" dedi.