banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Karlie Kloss nasıl fit kalabiliyor? Sırlarını paylaştı...
Karlie Kloss nasıl fit kalabiliyor? Sırlarını paylaştı...
Rahmi Koç taburcu oldu
Rahmi Koç taburcu oldu
İstanbul Havalimanı ‘Sıfır Atık Belgesi' aldı
İstanbul Havalimanı ‘Sıfır Atık Belgesi' aldı
WhatsApp'a 'sonsuza kadar' sessize alma özelliği geldi
WhatsApp'a 'sonsuza kadar' sessize alma özelliği geldi

Dursunbey’de traktör kazası: 1 ölü, 3 yaralı

DURSUNBEY'DE TRAKTÖR KAZASI: 1 ÖLÜ 3 YARALI

BALIKESİR 24.10.2020, 20:21
2
Dursunbey’de traktör kazası: 1 ölü, 3 yaralı

BALIKESİR (İHA) – Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde üzerinde 4 kişi bulunan traktör şarampolden uçtu. Kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Dursunbey-Güğü Mahallesi ulaşım yolu 16. kilometrede, üzeri ağaç yüklü traktör virajı alamayarak şarampole yuvarlandı. Kazada Hüseyin Demir traktörün altında kalarak olay yerinde can verdi. Traktörde bulunan Tuncay Y. araçta sıkışırken, ağır yaralanan vatandaş İtfaiye ekiplerinin yardımı ile bulunduğu yerden çıkarıldı. Ayrıca İlhan Y. ve Ramazan Y. yaralanırken yaralılara itfaiye ekipleri ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Kaza sonrası jandarma ve sağlık ekipleri de bölgeye sevk edilirken, yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Savcılık kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
18°
açık
banner378
Namaz Vakti 24 Ekim 2020
İmsak 05:54
Güneş 07:19
Öğle 12:53
İkindi 15:49
Akşam 18:18
Yatsı 19:38
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 11
3. Galatasaray 6 10
4. Karagümrük 5 8
5. Kasımpaşa 6 8
6. Antalyaspor 6 8
7. Göztepe 6 7
8. Erzurumspor 5 7
9. Sivasspor 4 7
10. Başakşehir 6 7
11. Gaziantep FK 6 7
12. Hatayspor 4 7
13. Konyaspor 5 6
14. Kayserispor 5 6
15. Çaykur Rizespor 5 5
16. Trabzonspor 5 5
17. Malatyaspor 5 5
18. Denizlispor 5 5
19. Beşiktaş 4 4
20. Gençlerbirliği 4 4
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 6 14
2. Samsunspor 7 14
3. İstanbulspor 6 13
4. Ankara Keçiörengücü 7 13
5. Altınordu 7 13
6. Adana Demirspor 6 11
7. Giresunspor 6 11
8. Altay 6 10
9. Adanaspor 6 9
10. Bursaspor 6 7
11. Balıkesirspor 6 7
12. Akhisar Bld.Spor 6 6
13. Bandırmaspor 6 5
14. Menemen Belediyespor 6 5
15. Ümraniye 7 5
16. Ankaraspor 6 4
17. Eskişehirspor 6 3
18. Boluspor 6 2
Takımlar O P
1. Everton 5 13
2. Aston Villa 5 12
3. Leeds United 6 10
4. Liverpool 5 10
5. Crystal Palace 6 10
6. Leicester City 5 9
7. Arsenal 5 9
8. Wolverhampton 5 9
9. Tottenham 5 8
10. Chelsea 5 8
11. West Ham 6 8
12. Man City 5 8
13. Southampton 5 7
14. Newcastle 5 7
15. M. United 4 6
16. Brighton 5 4
17. West Bromwich 5 2
18. Burnley 4 1
19. Sheffield United 5 1
20. Fulham 6 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 13
2. Real Sociedad 6 11
3. Villarreal 6 11
4. Getafe 5 10
5. Elche 5 10
6. Cádiz 6 10
7. Granada 5 10
8. Real Betis 6 9
9. Atletico Madrid 4 8
10. Barcelona 5 7
11. Sevilla 4 7
12. Osasuna 5 7
13. Valencia 7 7
14. Athletic Bilbao 5 6
15. Eibar 6 5
16. Huesca 6 5
17. Celta de Vigo 6 5
18. Deportivo Alaves 6 4
19. Real Valladolid 6 3
20. Levante 5 3