Dursunbey’de orman yangını

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde orman içinde başlayan örtü yangını Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 arazöz tarafından söndürüldü.

Dursunbey’de sabah saatlerinde başlayan yangına orman ekiplerinin 2 arazöz ile müdahale edildi. Dursunbey İşletme Müdürlüğü, Delice Şefliğindeki orman yangınına 2 Arazöz hemen ulaştı ve müdahale etti. Ekipler tarafından yangının etrafı çevrildi, kontrol altına alındı. Bozuk Kızılçam ormanında 0,1 Hektar sahada, örtü yangını şeklinde. Yangına İşletme Müdürü ve Delice orman şefi yangının çıktığı yere anında gelerek, ekipman ve ekipleri arazöz ve su İkmal Araçları su takviyesi için yönlendirdi. Dursunbey’de çıkan orman yangınını soğutma çalışmaları devam ettiği öğrenidi.